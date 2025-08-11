HABER

2026 hac kayıtları başladı: E-Devlet üzerinden başvuru imkanı

2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları bugün itibarıyla başladı. İlk kez kayıt yaptıracak hacı adayları ve kayıt yenilemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde.

Devrim Karadağ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 2026 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 5 Eylül 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular tamamen dijital ortamda alınacak ve bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracak adayların, anlaşmalı bankalara 950 TL ön kayıt ücretini yatırmaları ve ardından e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Hangi bankaların anlaşmalı olduğu bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinden öğrenilebilir. Ücret yatırılmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Daha önceki yıllarda hac kurasına katılmış ancak kesin kayıt hakkı elde edememiş veya kesin kayıt sırası geldiği halde çeşitli nedenlerle hacca gidememiş olanların kayıtları, bu yıl otomatik olarak yenilenmeyecek. Bu durumdaki hacı adaylarının, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden kendilerinin güncellemeleri gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi için herhangi bir ücret ödenmeyecek. Bu işlem, mevcut kayıtların güncellenmesi ve 2026 yılı kurasına dahil edilmelerini sağlamak amacıyla yapılıyor.

Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, e-Devlet sistemine giriş yaparken kullandıkları bilgilerin güncel ve doğru olması. Özellikle iletişim bilgileri (telefon numarası, adres vb.) güncel olmalıdır. Aksi takdirde, kura sonucu ve diğer önemli bilgilendirmeler adaylara ulaşamayabilir. Ayrıca, başvuru sırasında tercih edilen konaklama türü (otel veya normal) ve seyahat acentesi gibi bilgilerin de dikkatlice seçilmesi gerekiyor. Bu tercihler, hac organizasyonu sürecinde önemli rol oynayacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura çekimi yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Kura sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, belirlenen süre içerisinde kayıtlarını tamamlayarak hac yolculuğuna hazırlanmaya başlayacaklar. Kesin kayıt işlemleri ve diğer detaylar, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak.

Hac ibadeti, İslam dininin beş temel esasından biri olup, maddi ve manevi olarak gücü yeten her Müslümanın ömründe bir kez yapması gereken önemli bir ibadettir. Bu nedenle, hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularını zamanında ve eksiksiz olarak yapmaları büyük önem taşıyor.

2026 Hac organizasyonu için başvurular başlamış durumda. Hacı adaylarının, belirtilen tarih aralığında e-Devlet üzerinden ön kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları ve gerekli ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Tüm hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileriz.

