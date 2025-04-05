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22 Ayda 128 Kilodan 75 kiloya düştü: Azmi herkesi hayran bıraktı...

Bursa’da, 67 yaşındaki Sevim Eroğlu, 22 ayda tam 53 kilogram vererek büyük bir başarıya imza attı. 128 kiloyla başladığı yolculuk, çevresinin desteği ve kararlılığıyla hayatını değiştirmesine vesile oldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Eroğlu, uyguladığı diyet ve egzersiz programı sayesinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir dönüşüm yaşadı. Eroğlu’nun azmi, sadece kendi hayatını değil, çevresindekilerin de umutlarını yeşertti.

22 Ayda 128 Kilodan 75 kiloya düştü: Azmi herkesi hayran bıraktı...

Bursa’da 67 yaşındaki Sevim Eroğlu, 22 ayda 128 kilodan 75 kiloya düşerek büyük bir başarıya imza attı. İlerlemiş yaşına rağmen azmi ve kararlılığıyla herkesi etkileyen Eroğlu, diyet ve egzersizle sağlığını yeniden kazanarak adeta bir hayat mücadelesi verdi. Eroğlu’nun bu başarısı, yaşa ve zorluklara rağmen değişim için güçlü bir örnek oldu.

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Başlangıçta yüksek kilolarıyla birçok sağlık sorunuyla karşılaşan 67 yaşındaki Sevim Eroğlu, çevresinin desteği ve kararlılığıyla hayatını değiştirmeye karar verdi. 22 ay süren diyet ve egzersiz programı ile 53 kilogram birden veren Eroğlu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir değişim yaşadı.

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Diyetin ilk başlarında zorlanmalar yaşadığını belirten Eroğlu, "Sabır ve kararlılıkla bu yolda ilerledim. Sağlığım için büyük bir adım attım ve artık kendimi çok daha enerjik hissediyorum" dedi. Eroğlu, diyet sürecinde yalnızca kilolarını kaybetmekle kalmayıp, yaşam kalitesinin de arttığını vurguladı.

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Eroğlu, bu başarısının ardından çevresindekilere de sağlıklı yaşam konusunda örnek olmayı hedefliyor. Uzun yıllar süren kilo verme sürecinin ardından, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle hayatına devam ediyor.

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(İHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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diyet zayıflama kilo verme hikayeleri
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