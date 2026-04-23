HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

23 Nisan’da kimi eğlendi kimi çalıştı

Edirne’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar parklar, etkinlik alanları ve okul programlarına katılırsın, 6 yaşındaki Ömer Mızga ise dedesi Mustafa Mızga ile birlikte hurdaları satmak için yola koyuldu.

El arabasının üzerine binerek dedesine eşlik eden Ömer’in neşeli halleri dikkat çekerken, yaşadığı anlar görenlerin ilgisini çekti.

Hem yolculuğun bir parçası olan hem de dedesiyle vakit geçiren Ömer, gününü farklı bir şekilde değerlendirdi.

"BUGÜN ÇALIŞTIK, YARIN OKULA GİDECEK"

Dede Mustafa Mızga, torunuyla birlikte geçirdikleri günü anlatarak, "Bugün çalıştık, hurdaları satmaya gidiyoruz. Yarın sabah anasınıfına okuluna gidecek" dedi.

Mızga, torununun hem sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini hem de eğitimine devam ettiğini ifade etti.

HAYALİ ASKER OLMAK

Yaşıtları 23 Nisan’ı oyunlar ve etkinliklerle kutlarken Ömer’in en büyük hayali ise asker olmak. Küçük Ömer, büyüdüğünde asker olmak istediğini söyleyerek şimdiden hayalini dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne 23 nisan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.