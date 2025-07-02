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2300 yıllık tarih Düzce'de gün yüzüne çıktı! Konuralp Antik Kent Tiyatro alanı ziyaretçilerini bekliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimiyle başlayan sürecin ardından 2300 yıllık tarih Düzce'de gün yüzüne çıktı. Yüzde 90'lık kısmı biten Konuralp Antik Kent Tiyatro alanı ziyaretçilerini bekliyor.

2300 yıllık tarih Düzce'de gün yüzüne çıktı! Konuralp Antik Kent Tiyatro alanı ziyaretçilerini bekliyor
Rosetta

Düzce'de Konuralp Antik Kent Tiyatro alanında yapılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. İstanbul ve Ankara'ya en yakın Antik Tiyatro olma özelliğini taşıyan Konuralp Antik Kent Tiyatro alanı ziyaretçilerini bekliyor.

2300 yıllık tarih Düzce de gün yüzüne çıktı! Konuralp Antik Kent Tiyatro alanı ziyaretçilerini bekliyor 1

"2300 YILLIK TARİH DÜZCE'DE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Konuyla ilgili Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya tiyatro tarihinin sıfır noktasındayız. Alanlar toprak doluydu, üzerinde yol vardı, inekler otluyordu. 2300 yıllık tarih Düzce'de gün yüzüne çıktı. Artık vatandaşlarımızla, buluşmayı bekliyor. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün "Burada bir tarih ortaya çıkarcağız" demesiyle başlayan bu güzel serüven bugün tiyatro alanının yüzde 90'lık kısmının tamamlanmasıyla bitme noktasına geldi" denildi.

İSTANBUL VE ANKARA'YA EN YAKIN ANTİK TİYATRO

Açıklamaların devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Restorasyon projelerimiz yapıldı, İstanbul ve Ankara'ya en yakın Antik Tiyatro olma özelliğini taşıyor. Şehir içerisinde kalmış inanılmaz bir atmosfer. Bu ortamın oluşmasının sebebi Düzce Belediyesi'dir, Düzce Belediyesi'nin katkılarıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce düzce belediyesi
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