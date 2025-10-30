HABER

24 bin 851 genç çift, yüzde 50 indirimle tren yolculuğu yaptı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında 176 bin 480 vatandaşın yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftin de yüzde 50 indirimle tren yolculuğu yaptığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli. 'Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde üç kişi ve üzeri aileler için biletler yüzde 15 indirimli, yeni evli çiftler için yüzde 50 indirimli. Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti" denildi.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
