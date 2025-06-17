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24 yaşındaki genç kızın gizemli ölümü: Cesedi baraj gölünden çıktı! Bulunan mektuptaki detaylar...

Sultangazi’de Alibeyköy Barajı'nda kaybolan Merve Karadağ’ın cansız bedeni, İBB su altı arama kurtarma ekiplerince bulundu. Olay yerinde Karadağ’a ait olduğu düşünülen bir mektup bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 yaşındaki genç kızın gizemli ölümü: Cesedi baraj gölünden çıktı! Bulunan mektuptaki detaylar...
Çiğdem Sevinç

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alibeyköy Barajı'nda meydana geldi. Köpeği ile gezintiye çıkan bir kişi, baraj gölünde bir kadının çırpındıktan sonra suda kaybolduğunu gördü.

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BARAJ GÖLÜNDE BULUNDU

Kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri tarafından baraj gölünde yapılan yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Merve Karadağ olduğu belirlendi.

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MEKTUP BULUNDU

Olay yerinde, Merve Karadağ'a ait olduğu değerlendirilen bir mektup bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı baraj ceset
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