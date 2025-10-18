25-29 Ekim tarihleri arasına dikkat! Sağanaktan sonra geliyor: 'Yazdan kalma pastırma günleri'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün birçok bölgede etkili olacak olan sağanak, yarın da Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de görülecek.

Hafta sonu boyunca etkili olması beklenen sağanak yağış etkisini İstanbul da dahil olmak üzere pek çok ilçede göstermeye başladı.

PASTIRMA YAZI GELİYOR

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda 25-29 Ekim tarihleri arasında sıcaklıkların son kez artacağı ve "pastırma yazı"nın yaşanacağı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Antisiklon pastırma yazı geliyor! Son bir kez ısınmak, yazımsı hava yaşamak isteyenlere müjdeler olsun! 25-29 Ekim arasında yurt genelinde yazdan kalma pastırma günleri yaşanabilir, gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiye'nin olduğu yere bakın, tahminde kızarmışız..."