25 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, 274 kişi gözaltına alındı

25 ilde “Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 274 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Devrim Karadağ

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 274 şüpheli gözaltına alınırken; 10 adet soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 adet araç ile 7 adet tapuya el konuldu.

Söz konusu operasyonların detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 5 gündür süren operasyonlarımızda 274 şüpheliyi yakaladık.”

25 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;
59 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.
123’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

  • Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,
  • Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
  • ”Oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

25 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, 274 kişi gözaltına alındı 1

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman’da
gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;
10 adet soğuk cüzdan ile piyasa değeri yaklaşık 73 milyon TL olan 7 adet araç ile 7 adet tapuya el konuldu.

Bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz.

25 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, 274 kişi gözaltına alındı 2

Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Servisini arayalım.
Biz Gereğini Yaparız.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

