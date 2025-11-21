25 Kasım’da tanıtılıyor: Tek şarjla 14 gün pil ömrü sunacak

Weibo’da paylaşılan bir videoda Huawei, Mate 80 serisinin ‘Açık Hava Modu’ (Outdoor mode) adı verilen yeni bir pil tasarrufu özelliği sunacağını açıklıyor. GSM Arena'da yer alan habere göre; bu mod, pil ömrünü birkaç gün boyunca uzatmayı vadediyor.

HUAWEI MATE 80 SERİSİ 14 GÜNE KADAR PİL ÖMRÜ SUNACAK

Huawei’ye göre bu yeni mod, tek şarjla 14 güne kadar kullanım sağlayabiliyor. Ancak bu iddianın gerçek kullanım koşullarında nasıl performans göstereceğini görmek için ise telefonun piyasaya çıkmasını beklemek gerekecek.

Huawei Mate 80 serisinin tanıtım etkinliğinde ayrıca katlanabilir telefon Mate X7 ve markanın yeni tablet modeli MatePad Edge'in de duyurulması bekleniyor.