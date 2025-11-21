HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

25 Kasım’da tanıtılıyor: Tek şarjla 14 gün pil ömrü sunacak

Huawei’nin Mate 80 serisi, 25 Kasım’da Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılmaya hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce seriye ait kamera örneklerini paylaşmasının ardından şimdi de yeni bir özelliğin altını çizdi.

25 Kasım’da tanıtılıyor: Tek şarjla 14 gün pil ömrü sunacak
Enes Çırtlık

Weibo’da paylaşılan bir videoda Huawei, Mate 80 serisinin ‘Açık Hava Modu’ (Outdoor mode) adı verilen yeni bir pil tasarrufu özelliği sunacağını açıklıyor. GSM Arena'da yer alan habere göre; bu mod, pil ömrünü birkaç gün boyunca uzatmayı vadediyor.

HUAWEI MATE 80 SERİSİ 14 GÜNE KADAR PİL ÖMRÜ SUNACAK

Huawei’ye göre bu yeni mod, tek şarjla 14 güne kadar kullanım sağlayabiliyor. Ancak bu iddianın gerçek kullanım koşullarında nasıl performans göstereceğini görmek için ise telefonun piyasaya çıkmasını beklemek gerekecek.

25 Kasım’da tanıtılıyor: Tek şarjla 14 gün pil ömrü sunacak 1

Huawei Mate 80 serisinin tanıtım etkinliğinde ayrıca katlanabilir telefon Mate X7 ve markanın yeni tablet modeli MatePad Edge'in de duyurulması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat’ta 5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik olduTokat’ta 5 lise öğrencisi tavuk dürüm yedikten sonra hastanelik oldu
Göçük altında kalan şantiye müdürünü kurtarma çalışmaları 5’inci gününde devam ediyorGöçük altında kalan şantiye müdürünü kurtarma çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei Sina Weibo pil batarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

Sedat Peker: Katili söyleyene 25 milyon lira vereceğim

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

İmralı’ya gidecek heyet için isimler ortaya çıktı

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Altay Bayındır, Süper Lig devine transfer oluyor!

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Yarın başlayacak! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.