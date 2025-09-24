HABER

25 yıllık cinayeti itiraf etti! 13 yaşındayken 2 aylık kardeşini yastıkla boğan abla hakkında karar

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce ölü bulunan 2 aylık Gülüzar bebeğin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gözaltına alınan D.İ. (38) suçunu itiraf edip, kardeşini yastıkla boğduğunu söyledi. D.İ., dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Susurluk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde 11 Ekim 2000 tarihinde işlenen bir bebek cinayetinin şüphelisinin Nazilli'de olduğu bilgisine ulaştı.

25 YIL SONRA YAKALANDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu cinayet ile ilgili 3 ay süren geniş kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. Ardından hareket geçen polis, şüpheli D.İ.'yi gittiği Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden D.İ., ifadesinde o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu anlattı. D.İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce kardeşi 2 aylık Gülüzar’ı yastıkla boğduğunu itiraf eden D.İ. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edildi.

D.İ., dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

