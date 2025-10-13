HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

250 belge yetiyor! Uzmanlar uyardı: ChatGPT ve Gemini gibi LLM’ler için büyük tehlike

Yapay zekâ güvenliği konusunda endişe yaratan yeni bir araştırma, ChatGPT ve Gemini gibi büyük dil modellerinin (LLM) yalnızca 250 kadar az sayıda belgeyle “zehirlenebileceğini” ortaya koydu. Bu yöntem, modellerin anlamsız metinler üretmesine neden olabiliyor.

250 belge yetiyor! Uzmanlar uyardı: ChatGPT ve Gemini gibi LLM’ler için büyük tehlike
Enes Çırtlık

Yapay zekânın yükselişi, beraberinde güvenlik endişelerini de büyütüyor. Günümüzde milyonlarca kullanıcının sorularını yanıtlayan, metin yazan ve analiz yapan büyük dil modelleri artık yalnızca “akıllı” değil, aynı zamanda “hedef alınabilir” hale geldi. Araştırmacılar ise OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'ı gibi yapay zeka modellerinin, eğitim verilerine yalnızca küçük bir bozulmuş veri örneği eklenerek "zehirlenebileceği" uyarısını yaptı.

250 KADAR BELGE YETİYOR

Birleşik Krallık Yapay Zeka Güvenlik Enstitüsü, Alan Turing Enstitüsü ve yapay zeka firması Anthropic'in ortak yürüttüğü çalışma, 250 kadar az sayıda belgenin büyük dil modellerinin (LLM'ler) anlamsız metinler üretmesine yol açan bir "arka kapı" zafiyeti oluşturabileceğini ortaya koydu.

250 belge yetiyor! Uzmanlar uyardı: ChatGPT ve Gemini gibi LLM’ler için büyük tehlike 1

Bu açık özellikle endişe verici çünkü en popüler LLM'ler, kişisel internet siteleri ve blog yazıları da dahil internetteki herkese açık metinlerle önceden eğitiliyor. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bu da herhangi birinin yapay zeka modelinin eğitim verilerine dahil olabilecek içerik üretmesini mümkün kılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkçe büyük dil modeli Kumru LLM tanıtıldı: 7.4 milyar parametreye sahip Türkçe büyük dil modeli Kumru LLM tanıtıldı: 7.4 milyar parametreye sahip

Anthropic, konuyu detaylandıran blog yazısında "Kötü niyetli aktörler, zehirlenme diye bilinen süreçte modelin istenmeyen veya tehlikeli davranışları öğrenmesini sağlamak için bu yayınlara belirli bir metin enjekte edebilir" dedi.

LLM'LER ZEHİRLENEBİLİR

Arka kapı eklemek de bu saldırı türünden. Arka kapılar, modelden normalde gizli kalacak belirli bir davranışı tetikleyen özel ifadelerdir. Örneğin bir saldırgan komut isteminde olduğu gibi rasgele bir tetikleyici ifade içerdiğinde LLM'ler hassas verileri dışarı sızdıracak şekilde zehirlenebilir.

250 belge yetiyor! Uzmanlar uyardı: ChatGPT ve Gemini gibi LLM’ler için büyük tehlike 2

Bulgular yapay zeka güvenliğine dair endişelere yol açarken araştırmacılar, bunun teknolojinin hassas uygulamalarda kullanılma potansiyelini sınırladığını söylüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece 2,5 yılda gelinen nokta tüyler ürpertti! Sadece 2,5 yılda gelinen nokta tüyler ürpertti!

Alan Turing Enstitüsü'nden Dr. Vasilios Mavroudis ve Dr. Chris Hicks, "Sonuçlarımız şaşırtıcı ve endişe vericiydi: Bir LLM'yi zehirlemek için gereken kötü niyetli belge sayısı (yaklaşık 250), modelin veya eğitim verilerinin boyutundan bağımsız olarak neredeyse sabitti" diye yazdı.

"Başka bir deyişle, veri zehirleme saldırıları daha önce sanılandan daha uygulanabilir olabilir. Bir saldırgan için örneğin 250 zehirli Wikipedia makalesi yaratmak nispeten kolay olacaktır."

Riskler, "Poisoning attacks on LLMs require a near-constant number of poison samples" (LLM'lere yönelik zehirleme saldırıları neredeyse sabit sayıda zehir örneği gerektiriyor) başlıklı, hakem kontrolünden geçmemiş makalede detaylandırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT'den bile hızlı çıktı! 1 milyon indirmeye ulaştı ChatGPT'den bile hızlı çıktı! 1 milyon indirmeye ulaştı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Uçaktan iner inmez koyu sohbet! İsrail'de yollar kapatıldı, Trump'ın ziyaretinden ilk kareler geldiSon dakika | Uçaktan iner inmez koyu sohbet! İsrail'de yollar kapatıldı, Trump'ın ziyaretinden ilk kareler geldi
16 ilde sarı kodlu uyarı: Kar yağabilir!16 ilde sarı kodlu uyarı: Kar yağabilir!
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.