26 ildeki FETÖ operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "26 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik son 2 haftadır polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 90 şüpheli yakalandı, 69'u tutuklandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince FETÖ Terör Örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bartın, Kayseri, Amasya, İstanbul, Ankara ve Denizli illeri merkezli olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya ve Kütahya’da gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 90 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 69’u tutuklandı. 16’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ Terör Örgütünün eğitim yapılanması ve mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdürdükleri ve sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Daire Başkanlığımızı, Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

