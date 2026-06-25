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28 bin öğrencinin katıldığı sağlıklı yaşam ligi ödülleri sahiplerini buldu

Erzincan’da sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve iyilik temelli davranışları yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Erzincan Sağlıklı Yaşam ve İyilik Ligi’nin kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi.

28 bin öğrencinin katıldığı sağlıklı yaşam ligi ödülleri sahiplerini buldu

Müftülük Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, protokol üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

28 bin öğrencinin katıldığı sağlıklı yaşam ligi ödülleri sahiplerini buldu 1

Valilik ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Erzincan Şubesi koordinasyonunda yürütülen projeye il genelinde 105 okuldan 1.043 şube ve 28 bin 804 öğrenci katıldı.

Programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, proje kapsamında öğrencilerin enerjilerinin olumlu davranışlara yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, haftalık temalarla ilerleyen çalışmanın okuldan başlayarak aileye, mahalleye ve topluma yayılan davranış değişiklikleri oluşturmayı amaçladığını söyledi.
Erzincan’ın birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Aydoğdu, projenin bu değerleri daha da güçlendirdiğini ifade ederek, projeye katkı sunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç’e, hayırseverler Emin Tan ve Engin Doğan’a, kamu kurumlarına, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Törende, projenin yürütülmesinde katkı sağlayan Vali Yardımcıları Mehmet Emre Canpolat ve Hüseyin Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk ve personeline başarı belgeleri verildi.
Program, Sağlıklı Yaşam ve İyilik Ligi’nde ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren okullara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

28 bin öğrencinin katıldığı sağlıklı yaşam ligi ödülleri sahiplerini buldu 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan yaşam
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