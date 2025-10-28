28 Ekim'de okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı öncesi merak edilenler

Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, 28 Ekim Salı günü okulların tatil olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğu için, 28 Ekim'in yarım gün mü yoksa tam gün mü tatil ilan edileceği öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar ve genel teamüller ışığında bir değerlendirme yapmak mümkün.

28 EKİMDE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü olması sebebiyle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günün anlam ve önemine binaen, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere 1.5 gün resmi tatil uygulanması bekleniyor. 28 Ekim yarım gün tatil sayılıyor. Yani saat 13:00'ten sonra resmi tatil başlıyor.

Öğrencilerin yanı sıra, veliler de bu konuyu yakından takip ediyor. Özellikle çalışan anne babalar, çocuklarının okul durumu hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre plan yapmak istiyor.

KAMU KURUMLARI VE BANKALAR AÇIK MI?

Sadece okullar değil, hastaneler, sağlık ocakları ve bankalar gibi diğer kamu kurumlarının da 28-29 Ekim tarihlerindeki çalışma düzeni merak ediliyor. Hastanelerin acil servisleri her zaman olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek olsa da, polikliniklerin ve diğer birimlerin çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Bankaların da resmi tatil sebebiyle kapalı olması bekleniyor. Ancak, internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden işlemlerin yapılabileceği unutulmamalı.

Ayrıca, 28-29 Ekim tarihlerinde EFT ve havale işlemlerinin akıbeti de merak konusu. Bankaların kapalı olacağı resmi tatil gününde, EFT işlemlerinin büyük olasılıkla ilk iş gününe kadar askıda kalması bekleniyor. Havale işlemleri ise aynı banka içerisinde yapıldığı için genellikle anında gerçekleşiyor. Ancak, bankaların bu konudaki uygulamaları farklılık gösterebileceği için, işlem yapmadan önce ilgili bankanın müşteri hizmetlerinden bilgi almakta fayda var.