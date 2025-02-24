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  4. 285 yolcusu olan uçakta bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti

285 yolcusu olan uçakta bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti

24.02.2025 11:05
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American Airlines şirketine ait Boeing 787 Deamliner yolcu uçağı New York-Yeni Delhi rotasında ilerlerken bomba ihbarı yapıldı. Uçak İtalya'nın Roma şehrine acil iniş yaparken, uçakta yapılan inceleme sonunda bir güvenlik problemine rastlanmadı.

285 yolcusu olan uçakta bomba ihbarı! Ekipler harekete geçti

New York-Yeni Delhi seferini yapan American Airlines’ın AA292 sefer sayılı uçağının pilotları ‘olası güvenlik durumu’ sebebiyle acil iniş kararı aldı. İtalya hava sahasına giren American Airlines uçağına 2 İtalyan savaş uçağı Roma'ya inişine kadar eşlik etti.

YANLIŞ ALARM

Boeing 787 Deamliner yolcu uçağında 285 yolcunun bulunduğu ve güvenlik durumunun bomba ihbarı olabileceği kaydedildi. American Airlines, inceleme sonucunda güvenlik sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Uçağın Yeni Delhi seferini ertesi gün yapacağı bildirildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak bomba
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