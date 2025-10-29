29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili: Bankalar açık mı, okullar tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu önemli günde kamu kurumları, bankalar ve okullar tatil olacak. Vatandaşlar, özellikle bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ve öğrenciler, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de bankaların açık olup olmadığını, okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

29 Ekim, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, tüm kamu kurumları, bankalar, PTT şubeleri ve okullar kapalı olacak. 28 Ekim 2025 tarihinde ise bankalar öğlene kadar hizmet verecek, öğleden sonra ise resmi tatil başlayacak. Bu durum, havale, EFT ve FAST gibi para transferi işlemlerini etkiliyor. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de yapılan EFT işlemleri, bir sonraki iş günü olan 30 Ekim Perşembe gününe kadar gerçekleşmeyecek. FAST işlemleri ise bankaların sistemlerine bağlı olarak kısmen devam edebilir, ancak havale işlemleri genellikle yapılamayacak.

Okullar da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, tüm okullar 29 Ekim Çarşamba günü kapalı olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak ve ardından dinlenme fırsatı bulacaklar. 28 Ekim'de ise okullarda yarım gün eğitim yapılacak ve öğleden sonra tatil başlayacak. Özellikle Manisa ve Balıkesir gibi illerde yaşayan vatandaşlar, yerel kaynaklardan da okulların tatil durumunu teyit edebilirler.

Bu özel günde, bankacılık işlemlerinizi önceden planlamanız ve alternatif ödeme yöntemlerini değerlendirmeniz önemlidir. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşarken, bankaların ve okulların tatil olduğunu unutmamak ve buna göre hareket etmek gerekmektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar ve okullar kapalı olacak. Vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak planlarını yapmaları önem arz ediyor. Tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!