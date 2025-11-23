HABER

2’nci kattan kafenin tentesine düşen şahsı itfaiye aşağıya indirdi

Eskişehir’de 8 katlı bir apartın 2’nci katından binanın altındaki kafenin tentesine düşen alkollü olduğu iddia edilen yaralı şahıs merdiven uzatılan itfaiye tarafından aşağıaya indirilerek hastaneye kaldırıldı.Olay, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir öğrenci apartında meydana geldi.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir öğrenci apartında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartın 2’nci katında bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Alican A.(23) isimli şahsın bahse konu binanın altında bulunan kafenin tentesine düştü. Tente üzerinde hareket edemeyen yaralı şahıs için olay yerine ihbar üzerine itfaiye, Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin merdiven uzattığı kafe üzerine, görevli itfaiye erlerince yaralı sedyeye bindirildi. Şahsın itfaiye tarafından kurtarılma anı dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye tarafından yere indirilen şahıs Acil Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafe boşaltılırken şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir
