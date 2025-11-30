HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel ihtiyaçlı bireylere yönelik farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenliyor.3 Aralık Dünya Engelliler Günü, her yıl olduğu gibi engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak ve onların haklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel ihtiyaçlı bireylere yönelik farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenliyor.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, her yıl olduğu gibi engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak ve onların haklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde özel ihtiyaçlı bireyler için farkındalık oluşturmayı amaçlayan anlamlı bir program düzenleyecek. Erciyes Kültür Merkezi’nde 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak olan program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerin bir yansıması olacak. KAYMEK, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Erciyes Üniversitesi ve ZİÇEV iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yapılan projeleri ve katkıları vurgulayacak.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı, Kayseri’nin dört bir yanından katılacak olan vatandaşları bir araya getirerek, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumda hak ettikleri yere ulaşmalarına katkı sağlamak adına önemli bir fırsat sunacak.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düşen kaya parçası toprak kaymasına sebep olduDüşen kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu
Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar varOtomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Dünya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.