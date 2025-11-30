3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel ihtiyaçlı bireylere yönelik farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenliyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, her yıl olduğu gibi engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak ve onların haklarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde özel ihtiyaçlı bireyler için farkındalık oluşturmayı amaçlayan anlamlı bir program düzenleyecek. Erciyes Kültür Merkezi’nde 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak olan program, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik sunduğu hizmetlerin bir yansıması olacak. KAYMEK, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Erciyes Üniversitesi ve ZİÇEV iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yapılan projeleri ve katkıları vurgulayacak.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı, Kayseri'nin dört bir yanından katılacak olan vatandaşları bir araya getirerek, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumda hak ettikleri yere ulaşmalarına katkı sağlamak adına önemli bir fırsat sunacak.