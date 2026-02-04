HABER

3 çocuğunun annesini öldürüp, başında ağlarken yakalandı!

Adana'da kargo işçisi Ş.A., tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi Kadriye Alver’i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından cesedin başında ağlayan Ş.A., polis tarafından gözaltına alındı.

3 çocuğunun annesini öldürüp, başında ağlarken yakalandı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Çocuklarını okula gönderen kargo işçisi Ş.A. ile eşi Kadriye Alver arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Ş.A., eşini defalarca bıçakladı.

3 çocuğunun annesini öldürüp, başında ağlarken yakalandı! 1

CESEDİN BAŞINDA BULDULAR

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşinin başında ağlayan Ş.A.’yı gözaltına aldı. Alver’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

