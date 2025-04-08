3 çocuk annesi eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana gelen olay sabah saatlerinde gerçekleşti. 3 çocuk sahibi Hasan ve Zeliha Yorgun çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmak için mahkemeye başvurdu. 25 Nisan'da boşanma davaları görülecek olan çift ayrı yaşamaya başladı.

EŞYALARINI ALMAK İÇİN EVE GİTTİ

Hasan Yorgun, eşyalarını almak için eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. İddiaya göre, Yorgun, eşyalarını aldığı sırada eşinin cep telefonuyla başka birisiyle mesajlaştığını fark etti.

Bunun üzerine çıkan tartışmada Hasan Yorgun, eşini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeliha Yorgun, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Hasan Yorgun emniyetteki ifadesinde, "Telefonu alınca başka birisine mesajlar ve fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Sinirlenerek neden şöyle yaptığını sorunca, 'Seni ilgilendirmez' dedi ve hakaret etti. Bunun üzerine tartışmamız şiddetlendi.

Bu sırada Zeliha, mutfaktan bıçak alarak bana saldırdı. Elinden bıçağı almaya çalışırken, elim kesildi. Canım acıyınca kendimi kaybettim ve aldığım bıçakla Zeliha'ya vurmaya başladım. Öldüğünü öğrenince şok oldum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorgun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan, çiftin 2 çocuğu devlet korumasına alınırken, 18 yaşından büyük kızları ise Hasan Yorgun’un babasına teslim edildi. (DHA)

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır