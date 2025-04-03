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3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu

03.04.2025 23:21
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Sultangazi'de 3 gündür kendisinden haber alınamayan genç kızın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu.

3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Bugün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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