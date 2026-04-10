HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 ilde Nisan'da kar sürprizi!

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu. Kar nedeniyle Kars merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.

Erzurum'da gün içinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Karla birlikte kent nisan ayında yeniden beyaza büründü.

Ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

ARDAHAN

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

KARS

Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.

İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.