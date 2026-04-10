3 ilde Nisan'da kar sürprizi!

Erzurum'da gün içinde aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Karla birlikte kent nisan ayında yeniden beyaza büründü.
Ekipler, sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışmasına devam ediyor. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde yer yer tipiye dönüşen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kars'ta da kar yağışı etkili oldu.
Kar nedeniyle merkeze bağlı Akdere köyü yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar araçlarına zincir takarak ilerledi.
İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı.
