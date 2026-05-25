Trump'ın isteği Arap ve Müslüman ülkeleri hayrete düşürdü!

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle görüşmüştü. Görüşmede dikkat çeken bir an yaşandı. Trump'ın isteği ülke liderleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Görüşmede bir anda sessizlik olunca Trump şaka yaparak nabız ölçtü.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile müzakere sürecine ilişkin Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle gerçekleştirilen görüşme sırasında bazı liderlere İbrahim Anlaşmaları'na katılma çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Bir ABD'li yetkili söz konusu talebin Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan tarafından hayretle karşılandığını belirterek, "Hat üzerinde sessizlik oldu, Trump şaka yaparak orada olup olmadıklarını sordu" dedi.

TRUMP'IN İSTEĞİ

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı Müslüman ve Arap ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeye ilişkin bir iddiada bulundu. Haber sitesi Axios'un haberine göre Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmasını istedi. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Trump, görüşmede İran savaşına ilişkin sürecin ardından Orta Doğu'da bir sonraki adımın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olacağını ifade etti. İddialara göre Trump görüşmede, savaşın sona ermesinin ardından İbrahim Anlaşmaları'na taraf olmayan ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini beklediğini söyledi.

"SESSİZLİK OLDU"

Görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın da aralarında bulunduğu bazı liderlerin anlaşmaya destek verdiği belirtilirken, özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan gibi İsrail ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin bu talep karşısında hayrete düştüğü iddia edildi. Bir ABD'li yetkili bu duruma ilişkin, "Hat üzerinde sessizlik oldu, Trump şaka yaparak orada olup olmadıklarını sordu" dedi.

Yetkiliye göre Trump, daha sonra sürecin takibi için Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkof ve damadı Jared Kushner'i gelecek haftalarda görevlendireceğini söyledi.

NETANYAHU DETAYI

İddialara göre Trump, görüşme sırasında liderlere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceğini ve kısa süre içinde Netanyahu'nun da benzer bir konferansa dahil edilmesini umduğunu söyledi. Haberde, Trump'ın öncelikli hedefinin Suudi Arabistan ile İsrail arasında tarihi bir normalleşme ve barış anlaşmasına varılması olduğu iddia edildi. Ancak bölgedeki mevcut siyasi atmosfer ile yaklaşan İsrail seçimlerinin kısa vadede bu yönde somut bir ilerleme sağlanmasını zorlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

TRUMP'IN İRAN DİPLOMASİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Trump, "Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ile İran ve barışa ilişkin mutabakat zaptıyla bağlantılı tüm konular hakkında oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: İHA

