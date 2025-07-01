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Bakan Yumaklı son durumu açıkladı! 3 ilde yangınlar devam ediyor: "Hatay Antakya en sorunlu olan bölgemiz"

Bakan Yumaklı cuma gününden bugüne kadar 342 yangın çıktığını bildirdi. Yumaklı yaptığı açıklamada, "İzmir, Manisa ve Hatay'da 6 bölgede yangın sürüyor. Hatay Antakya en sorunlu olan bölgemiz" dedi.

Bakan Yumaklı son durumu açıkladı! 3 ilde yangınlar devam ediyor: "Hatay Antakya en sorunlu olan bölgemiz"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de son günlerde art arda çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yaktı. Ekiplerin aralıksız çalışmaları sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden yangınlarla ilgili son durumu değerlendirdi.

Bakan Yumaklı son durumu açıkladı! 3 ilde yangınlar devam ediyor: "Hatay Antakya en sorunlu olan bölgemiz" 1

Bakan Yumaklı'nın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Cuma gününden bu yana 342 yangın çıktı. 6 bölgede yangın sürüyor. İzmir'de dünden bu yana daha iyi durumdayız. Adana'daki yangın kontrol altına alındı. Manisa'daki yangında da dünkünden daha iyi durumdayız. Gece boyu ciddi müdahaleler yapıldı. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Dün rüzgar nedeniyle verdikleri mücadeleden dolayı pilotlarımızı tebrik ediyorum. Hatay Antakya en sorunlu ilimiz. Rüzgar kararsız ve sert esiyor. Takviyeler var yine destek için.

"RÜZGARIN KARARSIZ ESMESİ PLANLARIMIZI BOZUYOR"

Dün söyledik bu bir cephe savaşı. Karşıda yorulmayan bir düşman var. O cephe açıyor siz savunmanızı oluşturuyorsunuz. Rüzgarın kararsız esmesi planlarımızı bozuyor. OGM'nin ekipleri bütün köylere ulaştı. Yangın çıktığı durumunda yapılması gerekenleri paylaştı ancak biz bu vurdumduymazlığı aşamıyoruz. Bizim gücümüz yerinde. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ancak olay bu kadar basit değil.

"BİRKAÇ SANİYELİK DUYARSIZLIK BİZİ BU HALE GETİREBİLİR"

Yarından itibaren şiddetli rüzgarlar olacak yine. Sıcaklıklar ciddi derecede yükselecek. Bunlar varken sadece birkaç saniyelik duyarsızlık bizi bu hale getirebilir. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Sigara izmaritini otlara atmayın. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bu bizim işimiz, yapacağız"

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Anahtar Kelimeler:
yangın İbrahim Yumaklı
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