3 kardeşin feci sonu! Yeni aldıkları araç mezar oldu, memlekete dönemediler

3 kardeş aynı kazada yaşama veda etti. Kahreden kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında meydana geldi.

YENİ ALDIKLARI ARAÇLA MEMLEKETE DÖNÜYORLARDI

İddiaya göre, Afyonkarahisar’dan yeni aldıkları araçla memleketleri Gaziantep’e varmak üzere olan Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar isimli kardeşlerin bulunduğu otomobil, E.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdayı dönerken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÜÇÜ BİRDEN CAN VERDİ

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Tır sürücüsü E.A.’nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



