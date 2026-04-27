HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 kiloya yakın uyuşturucunun Bayburt’a girişi engellendi

Bayburt’ta polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 3 kilo uyuşturucu maddeden elde edilen esrar ve skunk maddesinin il merkezine girişi önlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, 3 paket halinde 282,82 gram esrar ile 376,14 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.D. ve İ.Ü. isimli 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın da desteğiyle kentte uyuşturucu tacirlerine müsaade edilmeyeceği, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.