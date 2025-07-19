HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 kişinin yaralandığı kazada otomobildeki kediyi de sağlıkçılar kurtardı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, başka bir aracın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sağlıkçılar, kazada yaralanan 3 kişi ile araçtaki ailenin kedisini de hastaneye götürdü.

3 kişinin yaralandığı kazada otomobildeki kediyi de sağlıkçılar kurtardı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyreden Özlem Y. (50) yönetimindeki 10 ACN 035 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, şarampole yuvarlandı. Sürücü Özlem Y. ile araçtaki Bade Ç. (18) ve Bedirhan Y. (70) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sırasında araçta bulunan ailenin Scottish cinsi kedisi de sağlık ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekipteki ambulans şoförü, kediyi araç içindeki özel kafese yerleştirerek yaralılarla birlikte acil servise götürdü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de fabrikada 68 işçi hastanelik oldu!İzmir'de fabrikada 68 işçi hastanelik oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye taziye mesaj

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da şapka krizi boy gösterdi...

Galatasaray'da şapka krizi boy gösterdi...

Ablası gözyaşlarına boğuldu, Epözdemir'den tahliye çağrısı

Ablası gözyaşlarına boğuldu, Epözdemir'den tahliye çağrısı

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!

4 ile sarı kodlu uyarı: Bakanlık saat vererek uyardı! Başkentliler dikkat...

4 ile sarı kodlu uyarı: Bakanlık saat vererek uyardı! Başkentliler dikkat...

Balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu

Balayından döndü evinden paylaşım yaptı! Lüks hamam gündem oldu

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in sınav sonucunu paylaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.