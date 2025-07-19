3 kişinin yaralandığı kazada otomobildeki kediyi de sağlıkçılar kurtardı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyreden Özlem Y. (50) yönetimindeki 10 ACN 035 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki bariyerleri aşan araç, şarampole yuvarlandı. Sürücü Özlem Y. ile araçtaki Bade Ç. (18) ve Bedirhan Y. (70) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sırasında araçta bulunan ailenin Scottish cinsi kedisi de sağlık ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekipteki ambulans şoförü, kediyi araç içindeki özel kafese yerleştirerek yaralılarla birlikte acil servise götürdü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)