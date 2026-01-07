HABER

4 isim AK Parti'ye katıldı! Erdoğan'a asker selamı verdi, 'Başkomutan' çıkışı gündem oldu

Gelecek Partisi'nden istifa eden Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi'nden ayrılan Milletvekili İrfan Karatutlu'nun AK Parti'ye katıldı. 3 ismin de rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı. Çakır, rozet takılırken Erdoğan'a asker selamı vererek "İki başkumandan var, biri gazi Mustafa Kemal Paşa biri de Recep Tayyip Erdoğan." dedi. Çakır, ayrıca CHP'li eski bir belediye başkanının daha AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Devrim Karadağ

Günlerdir kulislerde konuşulan "AK Parti'ye katılacaklar" iddiası bugün gerçekleşti. Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi'nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu bugün AK Parti'ye katıldı.

Katılan isimlerin AK Parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"KARINCALAR GİBİ ÇALIŞACAĞIM"

İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin:

"Hepinizi hasretle selamlıyorum. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağıma söz veriyorum"

"KALBEN VİCDANEN BURADAYDIM"

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu:

"Kalben vicdanen buradaydım, şimdi bedenen buradayım. Devir sayın cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir.

"İKİ BAŞKUMANDAN VAR BİRİ KEMAL PAŞA, DİĞERİ ERDOĞAN"

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır:

"İftiraya uğramış ama başını öne eğmemiş bir insanım. Devlet için dimdik durmaya geldim. İki başkumandan var, biri gazi Mustafa Kemal Paşa biri de Recep Tayyip Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine."

CHP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE KATILDI

Çakır ayrıca "Anamurumuzun büyük beldesi Çarıklar belediyesinin, CHP'nin belediye başkanlığını yapmış kardeşim İlker Özen de AK Parti saflarında. Hayırlı olsun." dedi.

