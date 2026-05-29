3 yaşındaki Aybüke 3 ili harekete geçirdi! 2 kilometre uzakta bulundu

Yozgat'ın Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İnce'nin bulunması için ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEFERBER OLDU

Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda evinden uzaklaşan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin bulunması için geniş çaplı arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

VALİ BÖLGEDE İNCELEMELER YAPTI

Çalışmaların sürdüğü bölgede incelemelerde bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası'nda saat 20.15 sıralarında 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

İhbarın ardından bölgede jandarma, AFAD, emniyet, çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşların katılımıyla çalışmaların sürdüğünü aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Kayseri ve Sivas jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte o saatten bu saate kadar aramalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız, hemşerilerimiz çok ciddi manada destek veriyor. Bu vesileyle de onlara da teşekkür ediyorum. Aramalarımız nihayete erene kadar kesintisiz devam edecek. Bu vesileyle de arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. İnşallah çocuğumuzu sağ salim ailesine teslim etmek nasip olur ve ailesine teslim ederiz."

Özkan, arama çalışmalarında görev alan AFAD ekipleri ile kurum personeline teşekkür ederek, ekiplere kolaylık diledi.

‘KAYBOLDUĞU NOKTAYA YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU’

Yozgat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK’lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır