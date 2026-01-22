HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

3 yaşındaki çocuğa sigara içirdiği iddia edilmişti! Mahkemeden anneye beraat

Eskişehir’deki bir sokak düğününde sigara içerken görüntülenen 3 yaşındaki çocuğun annesi S.B., tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

3 yaşındaki çocuğa sigara içirdiği iddia edilmişti! Mahkemeden anneye beraat

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde geçen yıl nisan ayındaki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ ve ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

3 yaşındaki çocuğa sigara içirdiği iddia edilmişti! Mahkemeden anneye beraat 1

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından anne S.B. hakkında 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına anne S.B.’nin yanı sıra avukatlar katıldı.

3 yaşındaki çocuğa sigara içirdiği iddia edilmişti! Mahkemeden anneye beraat 2

‘YERDEN BULDUĞU PLASTİĞİ AĞZINA GÖTÜRMÜŞ’

Anne S.B. mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. 3 yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzumö dedi.

Mahkeme hakimi, sanık ve taraf avukatlarının savunmaların ardından anne S.B. hakkında beraat kararı verdi.

3 yaşındaki çocuğa sigara içirdiği iddia edilmişti! Mahkemeden anneye beraat 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta 401 gram bonzai maddesi ele geçirildiKahramanmaraş’ta 401 gram bonzai maddesi ele geçirildi
Gaziantep’te yoğun kar yağışı etkili oluyorGaziantep’te yoğun kar yağışı etkili oluyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sigara çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Verdiği kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.