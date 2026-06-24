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3 yıl içinde 3 parti değiştirdi! Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı

İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün de CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçiyor. 3 yıl içinde 3 parti değiştiren Özdemir’in rozetini, AK Parti Grup Toplantısı’nda Erdoğan takacak.

3 yıl içinde 3 parti değiştirdi! Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Nimet Özdemir, Temmuz 2024’te partisinden istifa etti. CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin ardından partiye katılan Özdemir, 17 Haziran 2026’da ise CHP üyeliğinden de ayrıldı.

Özdemir, istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sunarak, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

3 YILDA 3 PARTİ DEĞİŞTİRDİ

Kendisini “Cumhuriyet kadınıyım” sözleriyle tanımlayan Özdemir, bugün AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. AK Parti’ye katılacak olan Özdemir’e parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak. Böylece Özdemir, 3 yıl içinde 3 farklı partide siyaset hayatına devam etmiş olacak.

3 yıl içinde 3 parti değiştirdi! Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı 1

EKREM İMAMOĞLU İÇİN PANKART ASMIŞTI

İstanbul Milletvekili Özdemir, geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu’na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından Boğaziçi Köprüsü’ne “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı.

3 yıl içinde 3 parti değiştirdi! Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı 2

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Milletvekili CHP istifa ak parti
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