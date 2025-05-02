HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

'30° Doğu Meridyeni Kocaeli' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Türkiye’de zamanın başladığı yer olan Kocaeli, şimdi zamanı sanata dönüştürüyor. 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak oluşturulan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu, 2 Mayıs 2025 tarihinde Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde kapılarını sanatseverlere açtı.

'30° Doğu Meridyeni Kocaeli' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı
Doğukan Akbayır

Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan bu kapsamlı sergi, kent tarihine sanatsal bir hafıza kaydı bırakmayı hedefliyor. Kocaeli’de bugüne kadar kente dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan “Bir Zaman Fraktalı”, 25 Mayıs 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

INKISARI HAYAL, 2025, 110 160 cm

ZAMANIN VE KENTİN FRAKTAL YANSIMASI

Sergi, Türkiye’de zamanın başlangıç noktası kabul edilen 30° Doğu Meridyeni’nin Kocaeli’den geçmesine dikkat çekerek, kentin zamanla ve mekanla kurduğu özel ilişkiyi sanatsal bir dille işliyor. Akın Ekici’nin çağdaş tekniklerle ürettiği resimlerde, Kocaeli’nin ikonik mimari unsurları, doğası ve tarihi, fraktal geometri ve zaman döngüsü metaforlarıyla yeniden yorumlanıyor.
Sanatseverler sergide; yağlıboya, batik, seramik, kûfi hat, ma’kıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60’ı aşkın eseri bir arada görebilecekler.

Küratör Uğur Batı

Prof. Dr. Uğur Batı

FARKLI TEMALAR, ZENGİN ANLATIMLAR

Sergide yer alan eserler;

Sanayi Şehri Kocaeli, Doğal Kocaeli, Körfez ve Deniz, Keltepe Çiğdemi, 4 Mevsim Kocaeli, 1923 Bayrakları, Mavi Körfez, İzmit Saat Kulesi, Gün Döngüsü, Kocaeli Kuşları, Kuvâ-yi Milliye gibi temaları sanatsal bir anlatımla izleyicilere sunuyor.

Ayrıca, Moda Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan 6 tekstil eseri ve seramik heykeller de koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında.

sergi görseli 02

SANATIN İMECE RUHU

Bu koleksiyon sadece Akın Ekici’nin değil, sanatçı dostlarının da katkılarıyla oluştu. İsmail Hakkı Gurbetçi (hat sanatı), Esra Uyman (seramik), Mine Aydoğan (batik), Gülen Turan (renk çalışmaları), Hayrettin Susam (baskı sanatı) gibi önemli sanatçılar koleksiyonun zenginleşmesine katkıda bulundu. Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan Kale üstlendi.

Ressam AKın Ekici

Ressam Akın Ekici

ŞEHRİ ANLATAN BİR KİTAP: "30° DOĞU MERİDYENİ ŞEHRENGİZ"

Sergiye eşlik eden ve süreci devam eden bir diğer önemli çalışmada, Prof. Dr. Uğur Batı tarafından kaleme alınan “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz” adlı kitap. Kocaeli’yi sanat, edebiyat, mitoloji ve şehir kültürü ekseninde özgün bir şehrengiz üslubuyla anlatan eser, kent hafızasına derin bir katkı sunmayı amaçlıyor.

yatay sergi görseli

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"Çirkin üslubuna tepki yağıyor! "Koca adamsın, utan, ahlaksız"
Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takıları çaldı!Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takıları çaldı!

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli sanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı

Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.