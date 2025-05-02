'30° Doğu Meridyeni Kocaeli' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan bu kapsamlı sergi, kent tarihine sanatsal bir hafıza kaydı bırakmayı hedefliyor. Kocaeli’de bugüne kadar kente dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan “Bir Zaman Fraktalı”, 25 Mayıs 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

ZAMANIN VE KENTİN FRAKTAL YANSIMASI

Sergi, Türkiye’de zamanın başlangıç noktası kabul edilen 30° Doğu Meridyeni’nin Kocaeli’den geçmesine dikkat çekerek, kentin zamanla ve mekanla kurduğu özel ilişkiyi sanatsal bir dille işliyor. Akın Ekici’nin çağdaş tekniklerle ürettiği resimlerde, Kocaeli’nin ikonik mimari unsurları, doğası ve tarihi, fraktal geometri ve zaman döngüsü metaforlarıyla yeniden yorumlanıyor.

Sanatseverler sergide; yağlıboya, batik, seramik, kûfi hat, ma’kıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60’ı aşkın eseri bir arada görebilecekler.

Prof. Dr. Uğur Batı

FARKLI TEMALAR, ZENGİN ANLATIMLAR

Sergide yer alan eserler;

Sanayi Şehri Kocaeli, Doğal Kocaeli, Körfez ve Deniz, Keltepe Çiğdemi, 4 Mevsim Kocaeli, 1923 Bayrakları, Mavi Körfez, İzmit Saat Kulesi, Gün Döngüsü, Kocaeli Kuşları, Kuvâ-yi Milliye gibi temaları sanatsal bir anlatımla izleyicilere sunuyor.

Ayrıca, Moda Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan 6 tekstil eseri ve seramik heykeller de koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında.

SANATIN İMECE RUHU

Bu koleksiyon sadece Akın Ekici’nin değil, sanatçı dostlarının da katkılarıyla oluştu. İsmail Hakkı Gurbetçi (hat sanatı), Esra Uyman (seramik), Mine Aydoğan (batik), Gülen Turan (renk çalışmaları), Hayrettin Susam (baskı sanatı) gibi önemli sanatçılar koleksiyonun zenginleşmesine katkıda bulundu. Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan Kale üstlendi.

Ressam Akın Ekici

ŞEHRİ ANLATAN BİR KİTAP: "30° DOĞU MERİDYENİ ŞEHRENGİZ"

Sergiye eşlik eden ve süreci devam eden bir diğer önemli çalışmada, Prof. Dr. Uğur Batı tarafından kaleme alınan “30° Doğu Meridyeni Şehrengîz” adlı kitap. Kocaeli’yi sanat, edebiyat, mitoloji ve şehir kültürü ekseninde özgün bir şehrengiz üslubuyla anlatan eser, kent hafızasına derin bir katkı sunmayı amaçlıyor.