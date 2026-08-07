30 ilde dev DEAŞ operasyonu: 104 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonların detaylarını açıkladı.

104 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 104 şüpheli yakalandığı bildirildi.

ÖRGÜTE FİNANSMAN, SOSYAL MEDYADAN PROPAGANDA...

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."