31 Mart sonrası harita değişti, 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! Aralarında CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili ve DEVA'lılar da var

31 Mart 2024 yılındaki yerel seçimlerde %35,48 oy alarak tarihinde ilk kez bir yerel seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti, yaptığı 'siyasi transferlerle' dikkat çekti. Seçimlerin ardından aralarında CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı birer birer AK Parti’ye geçti. Toplam 56 belediye başkanı seçimlerin ardından AK Parti'ye katılırken, yerelde siyasi dengeler de değişmiş oldu.

Devrim Karadağ

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş, Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), %37,81 oy oranı ile 1977 yerel seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise %35,48 oy alarak tarihinde ilk kez bir yerel seçimde ikinci parti konumuna düşmüştü.

31 Mart 2024 Yerel Seçim Haritası

Yerel seçimlerin ardındaki süreçte siyasi tablodaki değişim dikkat çekti. 31 Mart sonrası birçok il, ilçe ve belde yönetimi tercihini AK Parti’den yana kullandı. Onlarca belediye başkanı da partisinden istifa edip AK Parti ile yola devam etme kararı aldı.

56 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; aralarında CHP’li, DEM’li, İYİ Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı birer birer AK Parti’ye geçti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, yedisi CHP, yedisi İYİ Parti, biri Saadet Partisi, biri DEM Parti, biri DEVA Partisi, biri de bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

Önceki gün 24. yaş gününü kutlayan AK Parti’ye altı CHP’li, iki İYİ Partili, bir bağımsız belediye başkanı geçmişti. AK Parti’ye geçtiğimiz yıl, 23. yaş gününde de 13 belediye başkanı katılmıştı. Bu belediye başkanlarının beşi bağımsız, yedisi Yeniden Refahlı, biri ise İYİ Partiliydi.

AK PARTİ'YE HANGİ BELEDİYELER GEÇTİ?

AK Parti geçişler sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı. AK Parti’ye şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı katıldı.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Seçimden sonra başlayan bu katılım süreci, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkilerken, özellikle CHP’den gelen isimler arasında büyükşehir belediye başkanlarının bulunması, birçok tartışmaları da beraberinde getirdi.

AK Parti kurmayları “halkın hizmet talebine cevap verecek güçlü kadrolar oluşturuyoruz” değerlendirmesini yaparken, muhalefet partileri bu geçişlere sert tepki gösterdi.

Yerel Seçim 2024
