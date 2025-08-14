HABER

Herkes Özlem Çerçioğlu'nu konuşuyor ama... AK Parti'de 'doğum günü' transferleri: 6 il, 2 parti, 9 yeni belediye başkanı

Bugünün en önemli gelişmelerinden biri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesiydi. Çerçioğlu'nun yanında 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarına AK Parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Peki AK Parti'ye katılan belediye başkanları hangileri? İşte o isimler!

Hazar Gönüllü

"Topuklu efe" lakaplı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu günün en çok konuşulan isimlerinden biri. CHP'den istifa eder etmez attığı adımlarla dikkat çeken Çerçioğlu'yla birlikte 8 isim daha kuruluş yıl dönümünde AK Parti'ye geçti.

TRANSFERLER İKİ PARTİ VE BİR BAĞIMSIZ ADAYDAN

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında CHP'den ve İYİ Parti'den ayrılan isimler olduğu gibi bağımsız belediye başkanı da var.

ERDOĞAN: AK PARTİ AİLESİNİ YENİ KATILIMLARLA DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ

AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan yeni isimleri açıklarken "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

AK Parti'ye katılan isimlerin listesi şu şekilde:

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

  • Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)

  • Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)

  • Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)

  • Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)

  • Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İYİ Parti)

  • Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)

  • Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık

  • Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti)

