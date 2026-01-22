HABER

Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor

Ev ve ofislerde kullanılan uygunsuz aydınlatma koşulları, göz yorgunluğundan baş ağrısına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan İnalkaç, doğru ışık seçiminin görsel konfor kadar genel sağlık için de önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Ufuk Dağ

Günlük yaşamın büyük bölümü kapalı alanlarda ve ekran karşısında geçerken, göz sağlığını tehdit eden risklerin başında yanlış aydınlatma geliyor. Çoğu zaman fark edilmeden maruz kalınan uygunsuz ışık koşulları, gözleri zorlayarak yaşam kalitesini düşürebiliyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ercan İnalkaç, ev ve ofislerde doğru aydınlatmanın göz sağlığı açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

“AYDINLATMA SADECE GÖRMEYİ DEĞİL RUH HALİNİ DE ETKİLER”

Yanlış aydınlatmanın gözler üzerinde ciddi bir stres oluşturduğunu vurgulayan Dr. İnalkaç, “Klinikte en sık karşılaştığımız şikâyetler; göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu ve odaklanma güçlüğüdür. Bu sorunların önemli bir kısmı yaşam alanlarımızdaki yanlış ışık kalitesinden kaynaklanıyor” dedi.Aydınlatmanın yalnızca görmeyi değil, ruh halini, uyku düzenini ve genel fizyolojik konforu da etkilediğine dikkat çeken Dr. İnalkaç, uygun olmayan ışık koşullarının uzun vadede günlük yaşam kalitesini belirgin şekilde düşürebileceğini ifade etti.

AMPUL SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Doğru aydınlatma için ampul seçiminin rastgele yapılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. İnalkaç, “Işığın rengi kelvin, parlaklığı ise lümen değeriyle ifade edilir. Çalışma ve odaklanma gerektiren alanlarda 4 bin ila 4 bin 500 kelvin arası, doğal beyaza yakın ışıklar en dengeli seçenektir. Dinlenme alanlarında ise 3 bin kelvin civarında daha sıcak tonlar tercih edilmelidir” diye konuştu. Lümen değerinin de oda büyüklüğüne göre ayarlanması gerektiğini belirten Dr. İnalkaç, çok loş ya da aşırı parlak ve kamaştırıcı ışıkların gözleri daha hızlı yorduğunu söyledi.

DOĞAL IŞIK VE DOLAYLI AYDINLATMA UYARISI

Işığın yalnızca ampulden ibaret olmadığını vurgulayan Op. Dr. İnalkaç, “Gün ışığı gözlerimiz için en ideal aydınlatmadır. Mümkün olduğunca faydanlanmalı. Yapay ışık kullanırken ışığı doğrudan göze yönlendirmek yerine tavan veya duvarlardan yansıtan dolaylı aydınlatma tercih edilmelidir. Ayrıca tek bir ışık kaynağı yerine tavan lambasıyla birlikte masa lambası kullanmak daha dengeli bir ortam sağlar” dedi.

EKRAN PARLAKLIĞI VE 20-20-20 KURALI

Dijital ekran kullanımına da değinen Dr. İnalkaç, “Loş bir ortamda çok parlak ekran kullanmak göz yorgunluğunu hızlandırır. Ekran parlaklığı ortam ışığıyla uyumlu olmalıdır. Ayrıca her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 20 adım(6 metre) uzağa bakmayı içeren 20-20-20 kuralı mutlaka uygulanmalıdır” dedi. Op. Dr. İnalkaç, doğru aydınlatmanın bir lüks değil sağlık yatırımı olduğunu vurgulayarak, “Doğru ışık seçimi görsel konforumuzun yanı sıra genel fizyolojik sağlığımız için de kritik bir öneme sahiptir” diyerek sözlerini tamamladı.

