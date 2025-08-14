Son dakika | "AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12'de kameralar karşısına geçti

Son dakika haberi: AK Parti ile CHP arasındaki gerilim son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nın transferiyle daha da tırmandı. CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Genel Başkan Özgür Özel basın toplantısı düzenliyor.

SON DAKİKA | ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMASI BAŞLADI

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bugün bizim 47 yıl gösterdiğimiz dirayeti 47 gün gösteremeyen, demokrasiyi işine gelince binilecek, 31 Mart'tan sonra inilecek bir tren olarak gören, seçmeninin yüzüne geçmişte "Manşetlerle çarpışıyoruz" deyip bugün manşetlerle rakiplerine iftira atanların, iftira, hakaret ettirenlerin, ikili hukuk uygulayanların susanların dönemindeyiz.

Bugün bir kuruluş yıl dönümü. Erdemliler Hareketi diye yola çıkıp kumpasçılar hareketine dönen, paçalarından pislik akan, bu kara düzeni devam ettirenlerin dönemindeyiz.

"BUNDAN ÖNCESİYLE BUNDAN SONRASI FARKLI OLACAK"

Bugün saat 12 bir kesit. Bundan öncesiyle bundan sonrası farklı olacak. AK Parti iktidarının savruluş ve tükenişinin önemli kilometre taşlarından biri.

ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel ise soruşturma açılmasının ardından Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:

"Adalet Bakanı, bugün konuşurken kızmışım, 'lan' demişim, bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın 12'yi bekle. AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, yarın 12'yi bekle. Yarın 12'de, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bütün basın mensuplarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak, ne çalacak göreceğiz. Yarın 12'de göreceğiz bakalım, ak tarafı da karar tarafı da. Hodri meydan!"