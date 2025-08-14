HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | "AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12'de kameralar karşısına geçti

Son dakika haberi: Gözler bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasında. Saat 12.00'yi işaret eden Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor" demişti. Özel CHP Genel Merkezi'nde beklenen konuşmasına başladı.

Son dakika | "AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12'de kameralar karşısına geçti
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: AK Parti ile CHP arasındaki gerilim son olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nın transferiyle daha da tırmandı. CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Genel Başkan Özgür Özel basın toplantısı düzenliyor.

Son dakika | "AK Parti ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12 de kameralar karşısına geçti 1

SON DAKİKA | ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMASI BAŞLADI

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Bugün bizim 47 yıl gösterdiğimiz dirayeti 47 gün gösteremeyen, demokrasiyi işine gelince binilecek, 31 Mart'tan sonra inilecek bir tren olarak gören, seçmeninin yüzüne geçmişte "Manşetlerle çarpışıyoruz" deyip bugün manşetlerle rakiplerine iftira atanların, iftira, hakaret ettirenlerin, ikili hukuk uygulayanların susanların dönemindeyiz.

  • Bugün bir kuruluş yıl dönümü. Erdemliler Hareketi diye yola çıkıp kumpasçılar hareketine dönen, paçalarından pislik akan, bu kara düzeni devam ettirenlerin dönemindeyiz.

"BUNDAN ÖNCESİYLE BUNDAN SONRASI FARKLI OLACAK"

  • Bugün saat 12 bir kesit. Bundan öncesiyle bundan sonrası farklı olacak. AK Parti iktidarının savruluş ve tükenişinin önemli kilometre taşlarından biri.

Son dakika | "AK Parti ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12 de kameralar karşısına geçti 2

ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etmişti:

"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir."

Son dakika | "AK Parti ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti! Özgür Özel saat 12 de kameralar karşısına geçti 3

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel ise soruşturma açılmasının ardından Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:
"Adalet Bakanı, bugün konuşurken kızmışım, 'lan' demişim, bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın 12'yi bekle. AK Parti, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor, yarın 12'yi bekle. Tayyip Bey, hani 'turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, yarın 12'yi bekle. Yarın 12'de, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bütün basın mensuplarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti'ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak, ne çalacak göreceğiz. Yarın 12'de göreceğiz bakalım, ak tarafı da karar tarafı da. Hodri meydan!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafasına sandalyeyle vurulan 13 yaşındaki Ümit hayatını kaybetti!Kafasına sandalyeyle vurulan 13 yaşındaki Ümit hayatını kaybetti!
Özel eğitim merkezinde skandal olay! Günlerce acı çekmiş...Özel eğitim merkezinde skandal olay! Günlerce acı çekmiş...

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

Tehlike günden güne artıyor! Büyükşehirde 1 milyon insan susuzlukla karşı karşıya

TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedeflerini açıkladı

TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedeflerini açıkladı

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Dikkat çeken çıkış

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Dikkat çeken çıkış

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.