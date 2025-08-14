HABER

SON DAKİKA | Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti! Özgür Özel konuşurken duyurdu

Son dakika haberi: AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun 'istifa' duyurunun CHP lideri Özel'in konuşması sırasında yapılması dikkat çekerken, söz konusu açıklamada parti yönetimini suçlayan Çerçioğlu "Şahsım ve ailem hedef alındık." ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

Son dakika: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti. Çerçioğlu yaptığı açıklamada "3 belediye başkanı ile istifa kararı aldık" dedi. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada CHP yönetimini eleştirdi.

"Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. " diyen Çerçioğlu, ailesi ve şahsının hedef alındığını iddia etti.

İşte o paylaşım;

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

"AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM ARTIK BULUNMAMAKTADIR"

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

"İSTİFA EDİYORUM"

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum."

