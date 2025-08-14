Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Operasyonları köşesine taşıdı: "Adalet, hukuk temelinde yürütülse kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz"

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri İBB'ye ve bazı belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar oldu. Operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil birçok siyasi ve bürokrat tutuklanırken, MHP'den art arda dikkat çeken çıkışlar geldi.

BAHÇELİ: "TÜRKİYE'NİN HUKUKİ DAVALARDAN SÜRATLE KURTULMASI SAĞLANMALI"

Geçen günlerde operasyonlara yönelik konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" demiş, Özel de bu çağrıyı kıymetli bulduklarını söylemişti.

BİR ÇIKIŞ DA BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN GELDİ

Bahçeli'nin ardından MHP'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Bahçeli'nin başdanışmanı ve partinin yayın organı olarak görülen Türkgün gazetesinin başyazarı Yıldıray Çiçek, operasyonları köşesine taşıdı.

"KİŞİYE, SİYASİ POZİSYONA GÖRE YAKLAŞIMLAR DEĞİŞİYOR"

Türkiye'de çeşitli dönemlerde operasyonlar yapıldığına dikkat çeken Çiçek, "Türkiye’de çeşitli zamanlarda yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla operasyonlar yapılıyor. Ancak bu süreçler, çoğu zaman iktidar ile muhalefet arasında siyasi rekabet, intikam alma veya itibarsızlaştırma aracına dönüşmüş izlenimi veriyor. İktidar-muhalefet içindeki herkes, bulunduğu yerden karşısındakini suçluyor. Oysa her şey adalet, hukuk, vicdan ve ahlâk temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz. Suç ne? Şu…Cezası ne? Bu… Bitti. Ama kişiye, kuruma ya da siyasi pozisyona göre yaklaşımlar değişiyor, hatta dönüşüyor" dedi.

"HEM KAMUOYU MANİPÜLE EDİLİYOR HEM DE OLAYIN GERÇEK ODAĞI BULANIKLAŞTIRILIYOR"

Çiçek yazısının devamında ise şunları söyledi: "Bu tür süreçlerde 'kulağına fısıldananlar' var… Yargı gündemindeki olaylara yeni aktör veya figüran eklemek isteyen bazı kişiler, ortaya kasıtlı iddialar atıyor. Ardından sosyal medyada 'Acaba bu kim?' diye papatya falı açılır gibi tahminler yürütülüyor; böylece hem kamuoyu manipüle ediliyor hem de olayın gerçek odağı bulanıklaştırılıyor"