HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Operasyonları köşesine taşıdı: "Adalet, hukuk temelinde yürütülse kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz"

İBB'ye ve bazı belediyelere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin hukuki davalardan hemen kurtulması gerektiğini söylemişti. Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek, "Operasyonlar adalet, hukuk, vicdan ve ahlâk temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz" dedi.

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Operasyonları köşesine taşıdı: "Adalet, hukuk temelinde yürütülse kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri İBB'ye ve bazı belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar oldu. Operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil birçok siyasi ve bürokrat tutuklanırken, MHP'den art arda dikkat çeken çıkışlar geldi.

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Operasyonları köşesine taşıdı: "Adalet, hukuk temelinde yürütülse kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz" 1

BAHÇELİ: "TÜRKİYE'NİN HUKUKİ DAVALARDAN SÜRATLE KURTULMASI SAĞLANMALI"

Geçen günlerde operasyonlara yönelik konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" demiş, Özel de bu çağrıyı kıymetli bulduklarını söylemişti.

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Operasyonları köşesine taşıdı: "Adalet, hukuk temelinde yürütülse kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz" 2

BİR ÇIKIŞ DA BAHÇELİ'NİN DANIŞMANINDAN GELDİ

Bahçeli'nin ardından MHP'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Bahçeli'nin başdanışmanı ve partinin yayın organı olarak görülen Türkgün gazetesinin başyazarı Yıldıray Çiçek, operasyonları köşesine taşıdı.

Önce Bahçeli, şimdi de danışmanı Çiçek! Operasyonları köşesine taşıdı: "Adalet, hukuk temelinde yürütülse kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz" 3

"KİŞİYE, SİYASİ POZİSYONA GÖRE YAKLAŞIMLAR DEĞİŞİYOR"

Türkiye'de çeşitli dönemlerde operasyonlar yapıldığına dikkat çeken Çiçek, "Türkiye’de çeşitli zamanlarda yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla operasyonlar yapılıyor. Ancak bu süreçler, çoğu zaman iktidar ile muhalefet arasında siyasi rekabet, intikam alma veya itibarsızlaştırma aracına dönüşmüş izlenimi veriyor. İktidar-muhalefet içindeki herkes, bulunduğu yerden karşısındakini suçluyor. Oysa her şey adalet, hukuk, vicdan ve ahlâk temelinde yürütülse, kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz. Suç ne? Şu…Cezası ne? Bu… Bitti. Ama kişiye, kuruma ya da siyasi pozisyona göre yaklaşımlar değişiyor, hatta dönüşüyor" dedi.

"HEM KAMUOYU MANİPÜLE EDİLİYOR HEM DE OLAYIN GERÇEK ODAĞI BULANIKLAŞTIRILIYOR"

Çiçek yazısının devamında ise şunları söyledi: "Bu tür süreçlerde 'kulağına fısıldananlar' var… Yargı gündemindeki olaylara yeni aktör veya figüran eklemek isteyen bazı kişiler, ortaya kasıtlı iddialar atıyor. Ardından sosyal medyada 'Acaba bu kim?' diye papatya falı açılır gibi tahminler yürütülüyor; böylece hem kamuoyu manipüle ediliyor hem de olayın gerçek odağı bulanıklaştırılıyor"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarasız şehir olacak!
Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip: Bu yıl 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon TL ceza kesildiMarmara'da müsilaja karşı sıkı takip: Bu yıl 55 tesis kapatıldı, 822.5 milyon TL ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
MHP ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

'Bankalarda hesap açıyorlar' Altın konuşulurken onu işaret etti 'Yüzde 50'den fazla getiri'

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Gece yarısı alınan teklif için 1 saniye düşünmediler! Cimbom'a piyango...

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | Ünlü avukat Rezan Epözdemir tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.