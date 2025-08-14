HABER

SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Murat Kapki ve Mücahit Birinci soruşturması

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Haberi canlı yayında alan CHP lideri Özel, "Soruşturma önemli. Birinci'ye ait tüm dijital materyallere el konmalı" diye konuştu.

Devrim Karadağ

Son dakika: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır .

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK YORUM

Soruşturma haberini canlı yayındaki konuşması sırasında alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Soruşturma önemli. Birinci'ye ait tüm dijital materyallere el konmalı." dedi.

