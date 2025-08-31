31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini bildirdi. DSÖ tarafından yayımlanan raporda, şu anda 31 ülkede salgın yaşandığı ve 4 bin 738 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, “Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, salgınlardaki artışın en önemli nedenlerini çatışmalar, yoksulluk ve altyapı yetersizliği olarak sıraladı. Özellikle kırsal bölgeler ve sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin daha yüksek olduğunun altı çizildi.

NİJERYA'DA EN AZ 11 ÖLÜ

Nijerya’da kolera alarmı verildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde kolera salgını nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200’den fazla kişi enfekte oldu. Yerel yetkililer, ülkede var olan sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının, krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Nijer eyaletine bağlı Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci ise "Şu anda 21’den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi’ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞIRISI

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası STK’lara acil müdahale çağrısı yaptı. Gumi, "Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır" diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini talep etti.