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32 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulunan Alzheimer hastası yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 25 Ağustos günü evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Behçet Bilgiç, yaklaşık 32 saat süren arama çalışmalarının ardından dere yatağında yaralı halde bulundu. Hastanede 2 gün tedavi gören Bilgiç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

32 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulunan Alzheimer hastası yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı 1200 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 79 yaşındaki Behçet Bilgiç, 25 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmemesi üzerine yakınları, çevrede kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve Jandarma ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, çalışmalara dronlarla havadan da destek verildi.

Yaklaşık 32 saat süren arama çalışmalarının ardından Bilgiç’in izine Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkisinde ulaşıldı. Dronla yapılan taramada yaşlı adamın dere yatağında yaralı halde bulunduğu tespit edildi. Bilgiç’in bölgede dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandığı değerlendirildi. Yerinin belirlenmesinin ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Dere yatağında yaralı halde bulunan Bilgiç, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 79 yaşındaki adam, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede 2 gün boyunca tedavi gören Behçet Bilgiç’ten acı haber geldi. 79 yaşındaki Bilgiç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

32 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulunan Alzheimer hastası yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti 1

32 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulunan Alzheimer hastası yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alzheimer
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