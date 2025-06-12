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36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti... Şüpheliler adliyeye götürülürken dikkat çeken görüntü!

Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (32), evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan T.A. (22) adlı kadın ile arkadaşı S.Ö. (25), Özge Bedir'in eşi A.B. ve kafe işletmecisi V.Ö. adliyeye sevk edildi.

36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti... Şüpheliler adliyeye götürülürken dikkat çeken görüntü!
Çiğdem Sevinç

Olay, 10 Haziran saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen T.A., bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Özge Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeği polis tarafından korumaya alındı.

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'ÖZGE, NEREDE'

İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi S.Ö. ile olay yerinden kaçan T.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi A.B. eve geldi. A.B., yakınlarına "Özge, nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen A.B., fenalaşınca hastaneye götürüldü.

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İFADE SONRASI GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Polis, T.A. ile S.Ö.'yü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde aynı gece yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan T.A., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. T.A. ile S.Ö.'nün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan A.B. ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerden T.A. ilk ifadesinde, "Konuşmak için Özge Bedir'in evine gittim. Bana hakaret etti. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Kendimi korumak istedim" dedi. S.Ö. ise "Eve girmedim. Sitenin bahçesinde bekledim" diye ifade verdi.

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V.Ö. de "Olayla ilgim yok. Olay olduktan sonra beni aradılar. Ellerinin kanlı olduğunu görünce polisi aradım" ifadelerini kullandı.

Özge Bedir'in eşi A.B. de "Olay günü akşam saatlerine kadar kendime ait tarlada çalıştım. T.A. ve S.Ö.'nün evime neden gittiklerini bilmiyorum. Telefonumun şarjı bittiği için olayı daha sonra duydum" diye ifade verdi.

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BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Özge Bedir'in cenazesi dün toprağa verilirken, 36 günlük erkek bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Bedir'in olay sırasında babası A.B. ile dışarıda olan 5 yaşındaki kızı ise yakınları tarafından alındı.

'GÖNÜL İLİŞKİSİ' İDDİASI

Kentteki askeriye kantininde görevli S.Ö. ile Özge Bedir'in eşi A.B. arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi. Sonrasında S.Ö.'nün, arkadaşı T.A. ile birlikte A.B. hakkında şikayetçi olduğu, açılan dava sonucunda A.B. hakkında S.Ö. ile T.A.'yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 2 yıl 1 ay ceza verildiği belirtildi. A.B.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

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ADLİYE GETİRİLDİLER

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan kadın şüpheliler T.A. ve S.Ö. ile A.B. ve V.Ö., bugün öğle saatlerinde Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şüphelilerden T.A.'nın iki elinin de bandajlı olduğu görüldü. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

(DHA)

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cinayet Burdur bebek anne
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