HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek

Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dijital Usta” projesinin Gaziantep lansmanını Gaziantep Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi

36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracatta 6’ncı sırada yer alan ve özellikle gıda ve tekstil alanlarındaki güçlü üretim kapasitesiyle dikkat çeken Gaziantep, UNESCO'nun gastronomi alanında Türkiye'den ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil ettiği ilk şehir olma unvanını da taşıyor. İlin üretim gücü ve girişimcilik ruhunun dijitalleşmeyle küresel pazarlara taşınması, KOBİ’lerin büyümesi ve yerel ekonominin güçlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

UZMANLAR GAZİANTEP’TE YETİŞECEK

Pilot olarak Gaziantep, Denizli, Ordu, Balıkesir ve Nevşehir’de uygulamaya alınan projede, katılımcılar ilk etapta temel e-ticaret eğitimi alacak. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan gençler arasından seçilecek 250 kişi, TOBB ETÜ tarafından hazırlanan 36 saatlik e-ticaret sertifika programına dahil olacak.

Bu programda gençler mağaza yönetiminden yapay zekâ uygulamalarına, satış artırma stratejilerinden e-ihracat süreçlerine kadar geniş bir içerikte eğitim alacak. Eğitimi tamamlayanlar “e-ticaret uzmanı” sertifikası kazanırken, yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçilecek 100 genç, Trendyol’un KOBİ’lere yönelik gerçekleştireceği ilk 3 aylık maaş desteği ile proje illerindeki KOBİ’lerde görev alarak işletmelerin dijitalleşme süreçlerine doğrudan destek verecek.

Çok paydaşlı yapısıyla öne çıkan Dijital Usta, gençler ve KOBİ’ler için kapsamlı bir destek ağı oluşturuyor.

Lansman kapsamında düzenlenen “Dijital Başarıya Yolculuk: E-Ticaret ve E-İhracatta Sınırları Aşmak” panelinde, Trendyol Güney Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Hakan Sarı ile birlikte Gaziantepli girişimciler Ezgi Kılınç ve Gülcan Küçükdurmaz da deneyimlerini paylaştı.

Henüz 22 yaşında Trendyol mağazasını açarak babasının triko üretimini e-ticarete taşıyan Ezgi Kılınç, bugün “Fox Life” markasıyla Körfez ülkeleri ve Orta-Doğu Avrupa’ya ürün gönderdiğini anlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli olduCHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli oldu
Denizin metrelerce dibinde namaz kıldılarDenizin metrelerce dibinde namaz kıldılar

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.