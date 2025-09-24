36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracatta 6’ncı sırada yer alan ve özellikle gıda ve tekstil alanlarındaki güçlü üretim kapasitesiyle dikkat çeken Gaziantep, UNESCO'nun gastronomi alanında Türkiye'den ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil ettiği ilk şehir olma unvanını da taşıyor. İlin üretim gücü ve girişimcilik ruhunun dijitalleşmeyle küresel pazarlara taşınması, KOBİ’lerin büyümesi ve yerel ekonominin güçlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

UZMANLAR GAZİANTEP’TE YETİŞECEK

Pilot olarak Gaziantep, Denizli, Ordu, Balıkesir ve Nevşehir’de uygulamaya alınan projede, katılımcılar ilk etapta temel e-ticaret eğitimi alacak. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan gençler arasından seçilecek 250 kişi, TOBB ETÜ tarafından hazırlanan 36 saatlik e-ticaret sertifika programına dahil olacak.

Bu programda gençler mağaza yönetiminden yapay zekâ uygulamalarına, satış artırma stratejilerinden e-ihracat süreçlerine kadar geniş bir içerikte eğitim alacak. Eğitimi tamamlayanlar “e-ticaret uzmanı” sertifikası kazanırken, yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçilecek 100 genç, Trendyol’un KOBİ’lere yönelik gerçekleştireceği ilk 3 aylık maaş desteği ile proje illerindeki KOBİ’lerde görev alarak işletmelerin dijitalleşme süreçlerine doğrudan destek verecek.

Çok paydaşlı yapısıyla öne çıkan Dijital Usta, gençler ve KOBİ’ler için kapsamlı bir destek ağı oluşturuyor.

Lansman kapsamında düzenlenen “Dijital Başarıya Yolculuk: E-Ticaret ve E-İhracatta Sınırları Aşmak” panelinde, Trendyol Güney Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Hakan Sarı ile birlikte Gaziantepli girişimciler Ezgi Kılınç ve Gülcan Küçükdurmaz da deneyimlerini paylaştı.

Henüz 22 yaşında Trendyol mağazasını açarak babasının triko üretimini e-ticarete taşıyan Ezgi Kılınç, bugün “Fox Life” markasıyla Körfez ülkeleri ve Orta-Doğu Avrupa’ya ürün gönderdiğini anlattı.