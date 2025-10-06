HABER

37 ilde operasyon, yüzlerce gözaltı var... Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 37 ilde Siber Suçlarla yönelik düzenlenen operasyonlarda 567 şüphelinin yakaladığını ve 209'unun tutuklandığını duyurdu.

Devrim Karadağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"37 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;
209 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.
112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;
Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,
Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri,
”Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Ali Yerlikaya
