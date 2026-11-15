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37 mahallede yasaklandı! Elbistan’da şap paniği: Karantina başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şap paniği yaşanıyor. Hastalık nedeniyle 37 mahalle karantinaya alındı. Kent genelindeki şap aşılama kampanyasının süresi de uzatıldı.

37 mahallede yasaklandı! Elbistan’da şap paniği: Karantina başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde görülen şap hastalığı üzerine ilçe genelindeki 37 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

YASAK KONDU

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik karantina tedbirlerinin devreye alındığı bildirildi. Karantina süresince belirlenen mahallelerde hayvanların sevk ve hareketlerinin kısıtlama kararları doğrultusunda yasaklandığı vurgulanırken, yetiştiricilerin biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları istendi.

83 BİN DOZ AŞI PLANI: SÜRE UZATILDI

Öte yandan, kentte şap hastalığıyla mücadele amacıyla eylül ayı içinde başlatılan sonbahar dönemi aşı kampanyası çerçevesinde 83 bin doz aşı yapılması planlanıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, normal şartlarda 14 Eylül’de sona eren aşı kampanyasının süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

37 mahallede yasaklandı! Elbistan’da şap paniği: Karantina başladı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karantina Şap hastalığı hayvan
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