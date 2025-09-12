HABER

38 ilde DAEŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 161 şüpheli gözaltında

Doğukan Akbayır

Yurt genelinde 38 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alınırken operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 38 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Toplamda 161 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda şüphelilerin terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edildi.

38 ilde DAEŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 161 şüpheli gözaltında 1

161 DEAŞ'LI YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

