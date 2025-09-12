38 ilde DAEŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 161 şüpheli gözaltında

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 38 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Toplamda 161 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda şüphelilerin terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edildi.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"161 DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Şüpheli yakalandı"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 12, 2025
🔻DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve
🔻Terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen 161 şüpheliyi son 1 hafta içinde yaptığımız eş zamanlı operasyonlarla yakaladık.
