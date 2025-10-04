HABER

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya'nın uluslararası görünürlüğünü artıracak"

Malatya, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en önemli arkeolojik merkezlerinden biri olan Arslantepe Höyüğü için tarihi bir güne tanıklık etti.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya'nın uluslararası görünürlüğünü artıracak"
Sedef Karatay

Arslantepe Karşılama Merkezi, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Av. Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile kazı başkanları ve bilim insanlarının katıldığı törenle açıldı.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 1

Dünya mirası Arslantepe'yi daha erişilebilir hale getiren merkezin açılışında konuşan Bakan Ersoy, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Malatya’da Arslantepe Karşılama Merkezi’nin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 2

765 ARKEOLOJİK ÇALIŞMA İLE REKOR YIL

Anadolu’nun kültürel mirasına sahip çıkma vizyonunu vurgulayan Ersoy, “Bu bilinçle yalnızca 2024 yılı içerisinde; Türk ve yabancı ekiplerle yürütülen 212 kazının yanı sıra, kurtarma kazıları, müze başkanlığındaki çalışmalar ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla birlikte toplamda 765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdik.” dedi.
Ersoy, bu rakamların Türkiye arkeolojisinin ulaştığı dinamizmi, bilimsel derinliği ve uluslararası iş birliği kapasitesini açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 3

ARSLANTEPE EŞSİZ MİRASIYLA İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Arslantepe’nin tarihsel önemine dikkati çeken Bakan Ersoy, “Milattan önce 4'üncü binyıl sonlarına tarihlenen kerpiç saray yapıları, tören salonları, boyalı duvarları ve kabartmaları; Arslantepe’nin yönetim, ekonomi ve dini yaşamın ilk örgütlü örneklerine ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Binlerce mühür baskısı, tarihin en erken bürokratik sistemlerinden birinin burada ortaya çıktığını; metal silahlar ise savaş teknolojisinin ilk örneklerinin bu topraklarda üretildiğini kanıtlamaktadır.” dedi.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 4

Ersoy, “Bu nedenle Arslantepe, insanlık tarihinde devletleşme sürecine ışık tutan eşsiz bir merkezdir.” sözleriyle alanın değerini vurguladı.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 5

YENİ KARŞILAMA MERKEZİ ARSLANTEPE'Yİ DÜNYAYA TANITACAK

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2021 yılında dahil olan Arslantepe’nin korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Karşılama Merkezi, bu eşsiz mirasın dünya kültürüne tanıtılmasında önemli bir rol üstlenecektir.” dedi.
Merkezin ayrıntlarını paylaşan Ersoy, “1.330 metrekare kapalı alana ve toplamda 1.650 metrekare inşaat alanına sahip olan merkez; hemşehrilerimizin ve yerli-yabancı tüm misafirlerimizin bölgeyi ve bölgenin tarihini daha yakından tanımasına imkân sağlayacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 6

‘ARSLANTEPE’NİN IŞIĞINDA’ SERGİSİ AÇILDI

Aynı gün iki önemli açılışı birden gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Ersoy, “Cumhuriyetimizin 102'nci yılına özel olarak hayata geçirdiğimiz ‘102'nci Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet’in Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk’ projesi kapsamında, Malatya Müzemizce hazırlanan ‘Arslantepe’nin Işığında’ sergisini de açıyoruz.” dedi.
Sergiye dair bilgiler veren Ersoy, “Sergide; Arslantepe’de bir metal ustasının evinden çıkan döküm kalıbı ve pota, yönetici mezarı buluntuları, silindir mühür, törensel kılıçlar, fildişi plaka gibi 9’u ilk kez sergilenecek toplam 29 kıymetli eser sergilenecek. Bu ayın sonuna kadar açık olacak sergimize herkesi davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 7

“ARSLANTEPE, GELECEĞE IŞIK TUTUYOR”

Bakan Ersoy, merkezin Malatya’nın kültür turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı: “Arslantepe, geçmişten geleceğe ışık tutan bir medeniyet mirasıdır. Bu merkezin Malatya’nın kültür turizmine yeni bir soluk kazandıracağına ve şehrimizin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracağına yürekten inanıyorum.”

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 8

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışın ardından karşılama merkezindeki Arslantepe sergisini ziyaret etti.

4 bin yıllık tarihin kalbinde yeni bir kapı! Arslantepe karşılama merkezi açıldı! Bakan Ersoy: "Malatya nın uluslararası görünürlüğünü artıracak" 9

