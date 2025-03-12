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  4. 4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

12.03.2025 07:37
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Aydın'da 4 çocuk annesi, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. 33 yaşındaki Meltem Menteşeli'nin şüpheli ölümü hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

4 çocuk annesinin şüpheli ölümü! Yanında 13 boş kovan bulundu...

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, evli ve 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli (33), eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Menteşeli'nin ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın haberler
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