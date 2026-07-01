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4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu

İstanbul Fatih’te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçaları bilinmeyen nedenle sokağa düştü. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken, sokakta yürüyen iki kişi koşarak son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu 1

BİNANIN ÇATISINDAN BETON PARÇALARI YOLA DÜŞTÜ

Olayda düşen beton parçaları binanın önünde park halindeki otomobil ile motosiklet zarar görürken çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sokak Fatih Belediyesi ekiplerince temizlendi.

4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu 2

2 KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan yaşanan çökme anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sokakta yürüyen iki kişinin düşen parçalardan koşarak kaçtığı görüldü.

4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih bina
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